Ізраїль надіслав підкріплення до міст на межі з Західним Берегом на тлі побоювань нової атаки

Ізраїль надіслав підкріплення до населених пунктів, що межують із Західним Берегом, на тлі побоювань можливого вторгнення. Про це повідомило армійське радіо ЦАХАЛу, пише The Telegraph.

Ізраїль отримав розвідувальні дані про "неминучі атаки" з боку палестинських угруповань з окупованої території. Армія країни не виключає, що Західний Берег незабаром може стати головним місцем боїв у війні Ізраїлю і ХАМАС.

Ізраїль також готується до нападу з боку Ірану та його пособників після убивств терористичних ватажків у Бейруті і Тегерані.

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Унаслідок ізраїльської атаки в суботу загинули дев'ятеро імовірний бойовиків. У неділю палестинець з Західного Берега вбив поблизу Тель-Авіва двох цивільних ізраїльтян, ще двох поранив.

Сьогодні речник іранського МЗС заявив, що його країна не прагне ескалації війни, але збирається "покарати Ізраїль", щоб запобігти подальшій дестабілізації. Тегеран вважає, що має "законне право" відповісти Ізраїлю на вбивство одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ганії, що відбулося минулого тижня.

Тим часом Ліван звинуватив Ізраїль у вбивстві двох людей. Ізраїль сьогодні заявив, що вдарив у Лівані по сховищу зброї "Хезболли".