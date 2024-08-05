Потрібні зміни, якщо Європа хоче стримати напад Росії: французький генерал розкритикував складність переміщення військ

Генерал Бертран Тужу, колишній командувач французьких Збройних сил у Європі, вважає, що континент повинен значно покращити процес переміщення танків, військових та озброєння, якщо він хоче стримати потенційну агресію Росії. У розмові з Politico він наголосив на потребі спростити переміщення військових сил Європою.

Якщо росіяни атакують країни НАТО, військові США і країн Європи повинні будуть якомога швидше дістатися східного флангу. Але зараз швидке переміщення ускладнене тривалим процесом перевезення військового обладнання через кордони та невідповідною для бронетехніки інфраструктурою.

Також для таких цілей бракує транспортних можливостей, як от залізничних вагонів.

"Ми виявили масштаби адміністративної тяганини. В Україні триває війна, а митники пояснюють, що у вас немає відповідного тонажу на вісь і що вашим танкам заборонено перетинати Німеччину. Це неймовірно", – прокоментував французький генерал.

На його думку, спершу потрібно фокусуватися на залізничній інфраструктурі. Він сказав, що "залізниця все ще лишається найпрактичнішим" методом переміщення техніки.

"Ось тут ми повинні зосередитися", – вважає екскомандувач французьких ЗС у Європі

Тужу також додав, що сигналом для мобілізації військових спроможностей була російська атака на Крим 2014 року.