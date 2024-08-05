Уряд Австралії підвищив рівень терористичної загрози для країни через "екстремальні ідеології"

Прем'єр-міністр запевнив, що ймовірна загроза ще не означає, що теракт відбудеться.

Австралійський уряд підвищив рівень загрози тероризму з "можливого" до "ймовірного" у зв'язку з попередженням служб безпеки про підвищений ризик насильства у "всіх ідеологічних спектрах", пише The Guardian.

Відповідне оголошення 5 серпня зробив голова уряду Ентоні Албаніз. Це перша зміна рівня ризику терактів за два роки.

Джерела в розвідці повідомили, що рішення не було спричинене якоюсь конкретною проблемою чи ідеологією, але зроблене на тлі загальної поляризації в Австралії та інших країнах.

"Хочу запевнити австралійців, що ймовірне не означає неминуче, і це не означає, що є розвідувальні дані про безпосередню загрозу чи ризик. Але порада, яку ми отримали, полягає в тому, що все більше австралійців сприймають більш різноманітний спектр екстремальних ідеологій, і наша відповідальність – бути пильними", – сказав Альбаніз.

Рівень терористичної загрози в Австралії оцінюється співробітниками служби безпеки за п'ятирівневою шкалою: "не очікується", "можливо", "ймовірно", "очікується" і "напевно". Сьогоднішня зміна підвищила рівень з четвертого до третього. У 2022 року рівень, навпаки, понизили до "можливого".