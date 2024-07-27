​Австралія модернізує свої підводні човни на майже $1,5 млрд

Австралія підписала чотирирічний контракт на 2,2 мільярда австралійських доларів (1,4 мільярда доларів) з державним виробником підводних човнів ASC на модернізацію підводних човнів класу Collins.
Про це пише Reuters.
Міністр оборонної промисловості країни Пет Конрой заявив, що "контракт є частиною зобов'язання уряду зберегти дизель-електричний флот класу "Collins", які є потужним ударним і стримуючим потенціалом.
Роботи із модернізації виконуватимуться в містах Хендерсон у західній Австралії та Осборн у південній частині країни.
В Осборні ASC і британська BAE Systems спільно створюватимуть австралійський флот атомних підводних човнів, який є основним компонентом пакту AUKUS 2021 року між Великобританією, США та Австралією.
Поки не почнеться робота із модернізації, на верфі виконується більша частина технічного обслуговування існуючого флоту класу Collins.
Ця угода є частиною зобов’язань уряду виділити від 4 до 5 мільярдів австралійських доларів на підводні човни, які планують експлуатувати до 2040-х років.
- Aukus – це назва безпекового договору між Великою Британією, США та Австралією про допомогу Австралії у придбанні атомних підводних човнів та розбудові інфраструктури для їхнього утримання.
- Австралія у рамках Aukus придбає до п’яти американських атомних підводних човнів класу Virginia. Їх розраховують отримати в 2030-х роках.
- Сьогодні на озброєнні Австралії перебувають шість підводних човнів класу Collins, термін служби яких продовжили до 2036 року.
- Відповідно до програми AUKUS, США та Британія погодилися надати Австралії технології та можливості для розгортання атомних підводних човнів у рамках спільних зусиль щодо протидії зростаючій загрозі, що походить від Китаю.
- Нещодавно стало відомо, що половина підводних човнів військово-морських сил Австралії не вийдуть у море через виявлені корозійні руйнування корпусу.
- У трьох з шести австралійських півдодних човнів типу Collins була виявлена корозія жорсткого корпусу, що потребує термінового ремонту. Очікується, що через це човни не вийдуть із доків принаймні до кінця 2024 року.