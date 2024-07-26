Угорщина поставить питання приєднання Румунії до Шенгенської зони цієї осені, - Орбан

Голова уряду Румунії підтвердив, що попросив Орбана діяти для повного приєднання Румунії до Шенгену.

Голова уряду Угорщини відвідав Бухарест, де зустрівся з румунським колегою Марчелом Чолаку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

“Я пообіцяв, що головування Угорщини в ЄС поставить питання приєднання Румунії до Шенгенської зони на порядок денний Ради цієї осені”, - написав Орбан.

В свою чергу, голова уряду Румунії підтвердив, що попросив Орбана діяти для повного приєднання Румунії до Шенгену.

Чолаку додав, що Румунія та Угорщина мають “прагматичний підхід у питаннях спільного інтересу: зв’язок, енергетична безпека, запобігання нелегальній міграції”.