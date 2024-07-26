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Угорщина поставить питання приєднання Румунії до Шенгенської зони цієї осені, - Орбан

Голова уряду Румунії підтвердив, що попросив Орбана діяти для повного приєднання Румунії до Шенгену.

Угорщина поставить питання приєднання Румунії до Шенгенської зони цієї осені, - Орбан
Орбан обіцяє восени обговорити повноцінний вступ Румунії в "Шенген"
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Угорщини відвідав Бухарест, де зустрівся з румунським колегою Марчелом Чолаку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

“Я пообіцяв, що головування Угорщини в ЄС поставить питання приєднання Румунії до Шенгенської зони на порядок денний Ради цієї осені”, - написав Орбан.

В свою чергу, голова уряду Румунії підтвердив, що попросив Орбана діяти для повного приєднання Румунії до Шенгену.

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Чолаку додав, що Румунія та Угорщина мають “прагматичний підхід у питаннях спільного інтересу: зв’язок, енергетична безпека, запобігання нелегальній міграції”.

  • Рада Євросоюзу остаточно схвалила новий Шенгенський прикордонний кодекс – зведення правил щодо управління внутрішніми та зовнішніми кордонами блоку, а також правил, що регулюють прикордонний контроль осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС. 
  • Взимку 2024 року Австрія так і не зняла вето на повний вступ до Шенгенської зони Болгарії та Румунії.
  • Країни Європейського Союзу дозволили Румунії частково приєднатись до Шенгенської зони у випадках повітряного та морського сполучення.
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