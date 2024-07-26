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Фінляндія підозрює РФ у порушення своїх територіальних вод російським судном

У червні чотири російські літаки порушили повітряний простір Фінляндії.

Фінляндія підозрює РФ у порушення своїх територіальних вод російським судном
Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р
Фото: EPA/UPG

Влада Фінляндії підозрює російське судно у порушенні морської акваторії Фінляндії 26 липня, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

У відомстві зазначають, що інцидент стався у Східній частині Фінської затоки у другій половині 26 липня. Наразі прикордонна служба Фінляндії розслідує інцидент та надасть додаткову інформацію після з'ясування обставин.

Також у Міноборони Фінляндії нагадали про попереднє підтверджене територіальне порушення сталося 10 червня, коли чотири російські літаки перебували в повітряному просторі Фінляндії поблизу Ловіїси та Порвоо.

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