Фінляндія підозрює РФ у порушення своїх територіальних вод російським судном

Влада Фінляндії підозрює російське судно у порушенні морської акваторії Фінляндії 26 липня, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
У відомстві зазначають, що інцидент стався у Східній частині Фінської затоки у другій половині 26 липня. Наразі прикордонна служба Фінляндії розслідує інцидент та надасть додаткову інформацію після з'ясування обставин.
Також у Міноборони Фінляндії нагадали про попереднє підтверджене територіальне порушення сталося 10 червня, коли чотири російські літаки перебували в повітряному просторі Фінляндії поблизу Ловіїси та Порвоо.