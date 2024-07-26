​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО "шахеди"

Так румунське Міноборони відреагувало на появу в соцмережах інформації про знищення російських дронів.

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що не збивало своїми засобами протиповітряної оборони російські "шахеди".

Відповідну заяву відомство оприлюднило на своєму сайті.

Фото: Міноборони Румунії Румунія спростовує інформацію про збиття "шахедів" своїми засобами ППО

Румунська сторона назвала неправдивими повідомлення у соцмережах про те, що начебто підрозділи армії, які дислокуються на кордоні з Україною, з ППО Gepard збивали "шахеди".

Міноборони засудило російську атаку на цивільну інфраструктуру в Україні і заявило, що у момент обстрілів лише посилювало заходи спостереження за повітряним простором Румунії.