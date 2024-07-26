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​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО "шахеди"

Так румунське Міноборони відреагувало на появу в соцмережах інформації про знищення російських дронів.

​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО "шахеди"
Уламки шахеда на території Румунії
Фото: digi24.ro

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що не збивало своїми засобами протиповітряної оборони російські "шахеди".

Відповідну заяву відомство оприлюднило на своєму сайті.

Румунія спростовує інформацію про збиття &quot;шахедів&quot; своїми засобами ППО
Фото: Міноборони Румунії
Румунія спростовує інформацію про збиття "шахедів" своїми засобами ППО

Румунська сторона назвала неправдивими повідомлення у соцмережах про те, що начебто підрозділи армії, які дислокуються на кордоні з Україною, з ППО Gepard збивали "шахеди".

Міноборони засудило російську атаку на цивільну інфраструктуру в Україні і заявило, що у момент обстрілів лише посилювало заходи спостереження за повітряним простором Румунії.

  • У ніч на 25 липня українські військові збили 25 ворожих "шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. 3 з них "загубилися" після перетину румунського кордону.
  • Унаслідок атаки в Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок. 
  • У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. 
  • Згодом біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.
  • У НАТО заявили, що ознак навмисної атаки на територію альянсу немає.
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