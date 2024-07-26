​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО "шахеди"

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що не збивало своїми засобами протиповітряної оборони російські "шахеди".
Відповідну заяву відомство оприлюднило на своєму сайті.
Румунська сторона назвала неправдивими повідомлення у соцмережах про те, що начебто підрозділи армії, які дислокуються на кордоні з Україною, з ППО Gepard збивали "шахеди".
Міноборони засудило російську атаку на цивільну інфраструктуру в Україні і заявило, що у момент обстрілів лише посилювало заходи спостереження за повітряним простором Румунії.
- У ніч на 25 липня українські військові збили 25 ворожих "шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. 3 з них "загубилися" після перетину румунського кордону.
- Унаслідок атаки в Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок.
- У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території.
- Згодом біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.
- У НАТО заявили, що ознак навмисної атаки на територію альянсу немає.