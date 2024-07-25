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У Румунії виявили уламки російських "шахедів" (доповнено)

У повіті Тулча жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною.

Уламки шахеда на території Румунії
Фото: digi24.ro
Уламки шахеда на території Румунії

Біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.

Про це пише Digi24.

Зазначається, що у румунському повіті Тулча минулої ночі знову була тривога, жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною. 

Румунські солдати, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли металеві частини, які могли бути компонентами російських безпілотників поблизу міста Плауру в дельті Дунаю.

Доповнення. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила виявнення уламків та румунській території. Про це вона написала в X.

"На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили союзників та координуємо це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", – написала вона. 

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