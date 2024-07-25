Біля румунського міста Плауру виявили імовірні уламки російських дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули румунських кордон.
Про це пише Digi24.
Зазначається, що у румунському повіті Тулча минулої ночі знову була тривога, жителів попереджали про можливе падіння об’єктів з повітряного простору поблизу кордону з Україною.
Румунські солдати, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли металеві частини, які могли бути компонентами російських безпілотників поблизу міста Плауру в дельті Дунаю.
Доповнення. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила виявнення уламків та румунській території. Про це вона написала в X.
"На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили союзників та координуємо це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", – написала вона.
More heinous attacks have been perpetrated by Russia against Ukrainian civilian infrastructure. Debris has been found on Romanian territory. We have informed and are coordinating with our Allies on this matter. #Romania strongly condemns these irresponsible actions.— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 25, 2024
- У ніч на 25 липня захисники неба збили 25 ворожих "шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. 3 з них "загубилися" після перетину румунського кордону.
- В Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок.
- У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. Це вже не перший випадок, коли російська зброя залітала на територію цієї країни НАТО. У грудні цього року в Альянсі сказали, що не бачать загрози від падіння "шахеда" на румунську територію.