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Через тайфун "Гемі" на Філіппінах та у Тайвані загинули люди

Біля Філіппін через негоду перкинувся нафтовий танкер.

Через тайфун "Гемі" на Філіппінах та у Тайвані загинули люди
Повінь після тайфуну на Філіппінах
Фото: EPA/UPG

Низинні райони Тайваню стали жертвами повеней та зсувів через тайфун «Гемі». Шторм охопив західну частину Тихого океану, в результаті чого на Філіппінах від повеней і зсувів загинуло 22 людини, троє – на Тайвані, понад 220 отримали поранення.

Про це пише AP та Bloomberg.

Офіси та школи на Тайвані закрили, а людей закликали залишатися вдома та подалі від берегової лінії.

Острів регулярно страждає від тайфунів, тому влада посилила системи попередження, але через особливості топографіки та високу щільність населення все одно є втрати під час негоди. 

На Філіппінах через утоплення та зсуви зросла кількість загиблих. За даними поліції, щонайменше три людини вважаються зниклими безвісти.

Берегова охорона Філіппін повідомила, що нафтовий танкер Terra Nova, завантажений приблизно 1,4 мільйонами літрів промислового мазуту, перекинувся біля міста Лімай у провінції Батаан. Усі 17 членів екіпажу, крім одного,  були врятовані, а влада продовжує пошуки останнього зниклого.

Через аварію розлилася нафта, її розносить сильною течією.

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