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Стрілець на мітингу Трампа цікавився обставинами вбивства Кеннеді

20-річний Томас Крукс ретельно готувався до замаху на республіканця.

Стрілець на мітингу Трампа цікавився обставинами вбивства Кеннеді
Замах на Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

Директор ФБР Крістофер Рей під час слухань у Палаті представників США заявив, що бюро вдалося отримати інформацію з ноутбуку, що належав Томасу Метью Круксу - чоловіку, який стріляв у Дональда Трампа.

Як пише Associated Press, слідчих найбільше зацікавив один із запитів 20-річного Крукса у пошуковій системі. В той день, коли він зареєструвався на участь у мітингу в Пенсильванії, зловмисник хотів дізнатися, як далеко перебував Лі Освальд від автомобіля, в якому їхав Джон Кеннеді. 

Освальд вважається вбивцею 35-го президента США. Згідно із загальноприйнятою версією подій, 22 листопада 1963 року він застрелив главу держави зі снайперської рушниці під час візиту Кеннеді до Далласа. 

Томас Крукс, як встановили у ФБР, виявляв велику зацікавленість визначними політичними фігурами сучасної Америки - до прикладу, мав на телефоні зображення Джо Байдена. Він також ретельно готувався до своєї спроби вбити Трампа і відвідував місце проведення мітингу за тиждень до фатального для себе дня.

Проте жодні докази та матеріали з його особистих гаджетів не дають зрозуміти, в чому полягав мотив замаху на Трампа.   

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