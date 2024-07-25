Стрілець на мітингу Трампа цікавився обставинами вбивства Кеннеді

Директор ФБР Крістофер Рей під час слухань у Палаті представників США заявив, що бюро вдалося отримати інформацію з ноутбуку, що належав Томасу Метью Круксу - чоловіку, який стріляв у Дональда Трампа.

Як пише Associated Press, слідчих найбільше зацікавив один із запитів 20-річного Крукса у пошуковій системі. В той день, коли він зареєструвався на участь у мітингу в Пенсильванії, зловмисник хотів дізнатися, як далеко перебував Лі Освальд від автомобіля, в якому їхав Джон Кеннеді.

Освальд вважається вбивцею 35-го президента США. Згідно із загальноприйнятою версією подій, 22 листопада 1963 року він застрелив главу держави зі снайперської рушниці під час візиту Кеннеді до Далласа.

Томас Крукс, як встановили у ФБР, виявляв велику зацікавленість визначними політичними фігурами сучасної Америки - до прикладу, мав на телефоні зображення Джо Байдена. Він також ретельно готувався до своєї спроби вбити Трампа і відвідував місце проведення мітингу за тиждень до фатального для себе дня.

Проте жодні докази та матеріали з його особистих гаджетів не дають зрозуміти, в чому полягав мотив замаху на Трампа.