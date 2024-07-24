Завтра Байден зустрінеться із Нетаньягу у Білому домі

Президент США Джо Байден зустрінеться із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у четвер, 25 липня, у Білому домі.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Зазначається, що політики обговорять події в Газі та прогрес у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників.
Також, як йдеться у повідомленні, говоритимуть про "непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю", включаючи протидію загрозам Ірану для Ізраїлю та ширшого регіону.
Після зустрічі лідери зустрінуться з сім'ями американців, яких ХАМАС утримує в заручниках.
Також 25 липня із Нетаньягу окремо зустрінеться і віце-президентка США Камала Гарріс.
- Раніше повідомляли про те, що Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом за день до виступу ізраїльського політика на спільному засіданні Конгресу.
- Зусилля, спрямовані на припинення дев’ятимісячної війни Ізраїлю з ХАМАС, ймовірно, стануть головним пунктом порядку денного візиту Нетаньяху.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що багатомісячні зусилля під керівництвом США щодо укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу близькі до успіху, але попередив, що ще є деякі складні питання, які необхідно вирішити.
- Тим часом, поки Нетаньягу перебуває у США, ізраїльські Сили оборони відновили атаки по всій Смузі Гази.