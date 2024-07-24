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Завтра Байден зустрінеться із Нетаньягу у Білому домі

Політики обговорять події в Газі та прогрес у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Завтра Байден зустрінеться із Нетаньягу у Білому домі
Джо Байден і Беньямін Нетаньягу
Фото: timesofisrael.com

Президент США Джо Байден зустрінеться із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у четвер, 25 липня, у Білому домі.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що політики обговорять події в Газі та прогрес у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Також, як йдеться у повідомленні, говоритимуть про "непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю", включаючи протидію загрозам Ірану для Ізраїлю та ширшого регіону.

Після зустрічі лідери зустрінуться з сім'ями американців, яких ХАМАС утримує в заручниках. 

Також 25 липня із Нетаньягу окремо зустрінеться і віце-президентка США Камала Гарріс

  • Раніше повідомляли про те, що Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом за день до виступу ізраїльського політика на спільному засіданні Конгресу.
  • Зусилля, спрямовані на припинення дев’ятимісячної війни Ізраїлю з ХАМАС, ймовірно, стануть головним пунктом порядку денного візиту Нетаньяху.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що багатомісячні зусилля під керівництвом США щодо укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу близькі до успіху, але попередив, що ще є деякі складні питання, які необхідно вирішити.
  • Тим часом, поки Нетаньягу перебуває у США, ізраїльські Сили оборони відновили атаки по всій Смузі Гази.
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