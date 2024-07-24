Завтра Байден зустрінеться із Нетаньягу у Білому домі

Політики обговорять події в Газі та прогрес у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Президент США Джо Байден зустрінеться із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у четвер, 25 липня, у Білому домі.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що політики обговорять події в Газі та прогрес у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Також, як йдеться у повідомленні, говоритимуть про "непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю", включаючи протидію загрозам Ірану для Ізраїлю та ширшого регіону.

Після зустрічі лідери зустрінуться з сім'ями американців, яких ХАМАС утримує в заручниках.

Також 25 липня із Нетаньягу окремо зустрінеться і віце-президентка США Камала Гарріс.