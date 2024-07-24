Гарріс каже, що боротиметься з Трампом як з “прокурор зі злочинцем”

Віцепрезидентка США Камала Гарріс окреслила свій ймовірний двобій з Дональдом Трампом як боротьбу між прокурором і злочинцем, пише Politico.

Для суперництва з республіканцем вона буде використовувати свій досвід боротьби з “хижаками” та “шахраями”.

Водночас Трамп назвав Гарріс у дописі у соцмережі Truth Social “тупою як сапа”.

“Коментарі, зроблені тоді, коли Трамп і Гарріс почали готуватися до протистояння один з одним, показали, чого можна очікувати від атака політиків один на одного”, ‒ зазначає видання.

Фото: EPA/UPG

Politico додає, що Трамп під час мітингу в Мічигані у суботу також назвав Гарріс “божевільною”, “навіженою” та “сміхотливою Камалою”. Республіканець, очікувано, використовує нападки ad hominem проти неї, тобто “переходить на особистості”. Тоді як Гарріс покладається на свій досвід роботи прокурором і статус Трампа “як злочинця з багатьма юридичними проблемами”.

Образи Трампом інтелекту своїх опонентів не обмежуються Гарріс. На суботньому мітингу Трамп використав слово “дурний” не менше 13 разів, більше половини разів ‒ щодо Байдена. Раніше республіканець казав, що Байден має “низький IQ”. Дісталося від Трампа не лише демократам ‒ під час праймеріз республіканців Трамп заявив, що Ніккі Гейлі має “пташиний мозок”.