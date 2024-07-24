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У Варшаві протестували через те, що новий уряд провалив декриміналізацію абортів

Парламент зараз розглядає три законодавчі пропозиції щодо цього питання, зокрема про загальнонаціональний референдум.

У Варшаві протестували через те, що новий уряд провалив декриміналізацію абортів
У Варшаві протестують через провал закону, який декриміналізує аборти у країні
Фото: EPA/UPG

У Варшаві біля будівлі парламенту відбувся мітинг польських жінок проти одного з найсуворіших у Європі законів про аборти, пише Bloomberg.

Питання абортів є викликом для прем’єр-міністра Дональда Туска, чиї довгоочікувані спроби послабити обмеження провалилися лише через сім місяців після початку каденції нового уряду.

Вчора біля Сейму протестувала понад тисяча людей, їм протистояла невелика кількість консервативних активістів.

“Ми сподівалися, що все це закінчиться з останніми виборами, оскільки партії дуже активно виступали на боці жінок. Були конкретні обіцянки і вони не виконуються”, ‒ сказала одна з учасниць протесту.

Раніше у липні альянс, який об'єднує партії всього політичного спектру, не зміг ухвалити закон про декриміналізацію абортів після того, як його відмовилася підтримувати Польська народна партія (PSL) та її лідер Владислав Косіняк-Камиша, який нині є міністром оборони країни. Протестувальники порівнювали політсилу з колишньою керівною партією “Право і справедливість”.

Президент Польщі, націоналіст Анджей Дуда заявив, що він накладе вето на будь-який законопроект про лібералізацію польського законодавства про аборти, і ця позиція, ймовірно, забезпечить актуальність цього питання під час президентських виборів наступного року.

Мітинг у підтримку абортів у Польщі
Фото: EPA/UPG
Мітинг у підтримку абортів у Польщі

Сам Туск пояснює, що йому довелося знайти баланс між своєю передвиборчою обіцянкою жінкам Польщі та необхідністю підтримувати єдність між трьома членами урядової коаліції. Прем’єр заявив, що далі буде намагатися переконати PSL змінити свою позицію, але великих надій на успіх немає.

Зараз спеціалізований парламентський комітет обговорює три законодавчі акти з цього питання. Серед них є загальнонаціональний референдум щодо легалізації абортів.

  • Три роки тому тисячі жінок у всій Польщі провели взимку протести проти майже повної заборони абортів. Жіночий страйк став найбільшим антиурядовим рухом протесту в Польщі після краху комунізму у 1989 році.
  • Це сприяло краху керівної тоді партії “Право і справедливість", політика якої відштовхнула частину виборців-жінок. Політсила втратила більшість на парламентських виборах у жовтні минулого року.
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