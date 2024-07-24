Байден повернувся у Білий дім та анонсував звернення до нації

Президент говоритиме про те, як "завершуватиме роботу для американського народу".

Спекуляції Республіканської партії США щодо важкої хвороби чи навіть смерті президента Джо Байдена завершені: глава держави після коронавірусної самоізоляції повернувся у Білий дім, про що свідчить світлина, оприлюднена в дописі у мережі X.

Першим кроком Байдена після повернення на робоче місце стало скликання команди з національної безпеки для проведення традиційного брифінгу розвідки. Президент зазначив, що "служіння верховним головнокомандувачем армії США продовжує бути найбільшою честю у його житті".

У середу, 24 липня, о 8 годині вечора за Вашингтоном (о 3 ночі за Києвом 25 липня) Байден має намір виконати обіцянку, яку дав у листі щодо припинення передвиборчої кампанії, і звернутися до нації з Овального кабінету. Президент говоритиме "про те, що чекає попереду" та як він "завершуватиме роботу для американського народу".