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Байден повернувся у Білий дім та анонсував звернення до нації

Президент говоритиме про те, як "завершуватиме роботу для американського народу".

Байден повернувся у Білий дім та анонсував звернення до нації
Байден повертається до Білого дому
Фото: Мережа X

Спекуляції Республіканської партії США щодо важкої хвороби чи навіть смерті президента Джо Байдена завершені: глава держави після коронавірусної самоізоляції повернувся у Білий дім, про що свідчить світлина, оприлюднена в дописі у мережі X.

Першим кроком Байдена після повернення на робоче місце стало скликання команди з національної безпеки для проведення традиційного брифінгу розвідки. Президент зазначив, що "служіння верховним головнокомандувачем армії США продовжує бути найбільшою честю у його житті".  

У середу, 24 липня, о 8 годині вечора за Вашингтоном (о 3 ночі за Києвом 25 липня) Байден має намір виконати обіцянку, яку дав у листі щодо припинення передвиборчої кампанії, і звернутися до нації з Овального кабінету. Президент говоритиме "про те, що чекає попереду" та як він "завершуватиме роботу для американського народу".

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