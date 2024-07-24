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Офіційний дохід короля Чарльза зросте на 50%

Монарх отримає додаткових 45 мільйонів фунтів завдяки зростанню доходів з нерухомості.

Офіційний дохід короля Чарльза зросте на 50%
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

Британська монархія приносить мільярди: за офіційними фінансовими даними, дохід короля Чарльза ІІІ від королівської нерухомості цьогоріч зріс удвічі і сягне позначки в 1,1 мільярда фунтів стерлінгів.

Як пише The Guardian, це означає, що у період 2025-2026 років суверен отримає 132 мільйони фунтів у власне розпорядження - на 45 мільйонів більше, ніж за попередній аналогічний період. 

Згідно з чинними правилами, король має право на 12% від доходу нерухомості і може витрачати ці кошти на потреби, пов'язані з виконанням офіційних обов'язків, а також на реконструцію Букінгемського палацу. Наприклад, на церемонію коронації Чарльз витратив 600 тисяч фунтів зі свого "заробітку". 

У 2026-2027 році уряд має намір переглянути королівські виплати: ремонт у палаці до того моменту вже завершать, тож на Чарльза може чекати скорочення грошових надходжень. 

  

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