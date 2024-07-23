У Франції ліві визначилися з кандидатурою прем'єра, але Макрон хоче призначити уряд після Олімпіади

Люсі Касте належить до організації, що виступає проти пенсійної реформи президента Макрона.

У Франції блок лівих нарешті визначився із кандидатурою прем'єр-міністра, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Висуванкою переможців парламентських виборів стала Люсі Касте, котра очолює бюджетний департамент Парижа і не є надто відомою особою.

"Новий народний фронт" назвав Касте "високопоставленою держслужбовицею, яка працювала над боротьбою з податковим шахрайством і фінансовими злочинами, з досвідом роботи у волонтерському секторі".

Кандидатка на пост глави уряду є провідною фігурою в організації Nos Services Publics. Остання виступає проти політики французької влади у сфері державної служби і опирається пенсійній реформі, яку ініціював Еммануель Макрон.

Того ж дня французький президент заявив, що не призначить новий уряд до закінчення олімпіади в Парижі.