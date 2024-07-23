У Франції ліві визначилися з кандидатурою прем'єра, але Макрон хоче призначити уряд після Олімпіади

У Франції блок лівих нарешті визначився із кандидатурою прем'єр-міністра, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Висуванкою переможців парламентських виборів стала Люсі Касте, котра очолює бюджетний департамент Парижа і не є надто відомою особою.
"Новий народний фронт" назвав Касте "високопоставленою держслужбовицею, яка працювала над боротьбою з податковим шахрайством і фінансовими злочинами, з досвідом роботи у волонтерському секторі".
Кандидатка на пост глави уряду є провідною фігурою в організації Nos Services Publics. Остання виступає проти політики французької влади у сфері державної служби і опирається пенсійній реформі, яку ініціював Еммануель Макрон.
Того ж дня французький президент заявив, що не призначить новий уряд до закінчення олімпіади в Парижі.
- Напередодні інша кандидатка від французьких лівих на пост глави уряду Лоранс Тубіана відмовилась висувати свою кандидатуру через незгоду найбільшої партії блоку.
- Нещодавно повідомлялося, що об'єднанню лівих партій "Новий народний фронт", яке здобуло перемогу на дострокових виборах парламенту у Франції, загрожує розкол. Провідна політсила блоку виступила зі звинуваченнями на адресу партнерів щодо обрання кандидатури прем'єр-міністра.