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У Франції ліві визначилися з кандидатурою прем'єра, але Макрон хоче призначити уряд після Олімпіади

Люсі Касте належить до організації, що виступає проти пенсійної реформи президента Макрона.

У Франції ліві визначилися з кандидатурою прем'єра, але Макрон хоче призначити уряд після Олімпіади
​Люсі Касте
Фото: Facebook/Lucie Castets

У Франції блок лівих нарешті визначився із кандидатурою прем'єр-міністра, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Висуванкою переможців парламентських виборів стала Люсі Касте, котра очолює бюджетний департамент Парижа і не є надто відомою особою.

"Новий народний фронт" назвав Касте "високопоставленою держслужбовицею, яка працювала над боротьбою з податковим шахрайством і фінансовими злочинами, з досвідом роботи у волонтерському секторі".

Кандидатка на пост глави уряду є провідною фігурою в організації Nos Services Publics. Остання виступає проти політики французької влади у сфері державної служби і опирається пенсійній реформі, яку ініціював Еммануель Макрон.

Того ж дня французький президент заявив, що не призначить новий уряд до закінчення олімпіади в Парижі.

  • Напередодні інша кандидатка від французьких лівих на пост глави уряду Лоранс Тубіана відмовилась висувати свою кандидатуру через незгоду найбільшої партії блоку. 
  • Нещодавно повідомлялося, що об'єднанню лівих партій "Новий народний фронт", яке здобуло перемогу на дострокових виборах парламенту у Франції, загрожує розкол. Провідна політсила блоку виступила зі звинуваченнями на адресу партнерів щодо обрання кандидатури прем'єр-міністра.
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