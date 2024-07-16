Французькі ліві розсварилися через плани на прем'єрство

Дві ключові партії блоку застрягли у розбіжностях - на втіху президенту.

Об'єднанню лівих партій "Новий популярний фронт", яке здобуло перемогу на дострокових виборах парламенту у Франції, загрожує розкол. Провідна політсила блоку виступила зі звинуваченнями на адресу партнерів щодо обрання кандидатури прем'єр-міністра.

За повідомленням The Guardian, "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона заявила, що Соціалістична партія "вдається до неприйнятних методів" і ветує усі пропозиції щодо майбутнього очільника уряду.

На думку ультралівих, соціалісти грають на користь президента Франції Емманюеля Макрона, який неодноразово заявляв, що не хоче працювати з урядом, де головну роль гратимуть поплічники Меланшона. Користуючись цим, партнери "Нескореної Франції" хочуть самостійно делегувати прем'єра, щоб той "влаштовував Макрона".

"Вони роблять так, щоб рішення в нашому блоці ухвалював президент, хоча цей блок формувався проти Макрона і його політики", - обурюються ультраліві.

Як наслідок, партія заявила, що припиняє переговори із соціалістами про кабінет міністрів, поки не буде узгоджено єдиного кандидата на посаду спікера парламенту. Голосування за президента Національних зборів має відбутися у четвер.