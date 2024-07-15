​Підготовка персоналу для передачі Україні літаків Mirage триватиме декілька місяців

Франція дотримується зобов’язань щодо передачі літаків Mirage 2000-5. Підготовка персоналу для них триватиме кілька місяців.

Про це сказав посол Французької республіки в Україні Гаель Весьєр, пише Укрінформ.

"Були взяти дуже чіткі зобов’язання з боку французької влади, і вони будуть дотримані, в цьому немає сумніву. Зміст цих зобов'язань не був опублікований, і сьогодні я теж не зроблю нових анонсів у цьому сенсі. Але підкреслюю ще раз, що все це відбувається в тісній координації з військовим керівництвом України", – сказав він і додав, що є певні ліміти часу, які неможливо скоротити. Зокрема, йдеться про підготовку льотного і технічного персоналу для цих літаків.

За його словами, це займе декілька місяців.

Французькі винищувачі є носіями крилатих ракет SCALP, які вже є на озброєнні нашої держави. Конкретні строки передачі та кількість літаків не розголошуються.