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Прем'єрка Естонії Кая Каллас та її уряд подали у відставку (доповнено)

Разом із нею у відтавку пішов весь уряд. Розпочалися переговори щодо формування нового уряду. 

Прем'єрка Естонії Кая Каллас та її уряд подали у відставку (доповнено)
Кая Каллас подає заяву про відставку
Фото: ERR

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас передала заяву про відставку президенту Алару Карісу у Кадріорзі. Розпочалися переговори щодо формування нового уряду. 

Про це пише ERR.

У понеділок уряд на чолі з Каєю Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем'єр-міністерка та весь уряд подали у відставку.

До вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Вона висловила сподівання, що новий уряд буде сформовано досить швидко.

Каллас обіймала посаду прем'єр-міністра із січня 2021 року.

Водночас президент Каріс почав переговори з представниками всіх політичних партій для формування нового уряду. 

"Можливого кандидата на посаду голови уряду висунула Партія реформ, яка після виборів у Рійгікогу має найбільшу фракцію в парламенті з 37 депутатами. Я хотів би почути думку всіх парламентських партій щодо хто, на їхню думку, зможе сформувати працездатний уряд більшості", – сказав Каріс.

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