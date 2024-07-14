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Китай створив неофіційну "поліцію" для стеження за діаспорою в різних країнах, - Bloomberg

Оттава поділиться своїми висновками щодо цього з країнами G-7 найближчим часом. 

Китай створив неофіційну "поліцію" для стеження за діаспорою в різних країнах, - Bloomberg
Фото: Reuters

Китай створив неофіційні "поліцейські дільниці" в Канаді, США, Італії, Німеччині та Великій Британії, які стежать за представниками діаспори та залякують їх.

Про це повідомляє Bloomberg. 

За даними джерел видання, Канада зробила детальну карту таємних поліцейських операцій в межах канадських кордонів. Оттава поділиться своїми висновками з країнами G-7 найближчим часом. 

"Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів", – наголосив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.

"Велика Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7", - сказав виданню один із посадовців. 

"Але узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи", - зазначив інший співрозмовник.

Водночас речник посольства Китаю в Оттаві вже заявив, що таких закордонних "відділень поліції" немає. За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти. Вони допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують "інші послуги".

"Китай суворо дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн", - сказав речник. 

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