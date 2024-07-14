Світові лідери засудили замах на Трампа

Після замаху на життя кандидата у президента США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, світові лідери розкритикували "політичне насильство".

Лідери та політики світових держав у мережі "Х" побажали "швидшого одужання" Дональду Трампу.

Президент США Джо Байден написав він радий почути, що Трампа доставили у безпечне і з ним все гаразд.

"Я молюся за нього, його сім'ю і всіх тих, хто був на мітингу, і чекаю подальшої інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. Такому насильству немає місця в Америці. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його", — написав Байден.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.

"Політичне насильство є абсолютно неприйнятним у демократії. Я рішуче засуджую напад на колишнього президента Дональда Трампа", - йдеться у дописі Мішеля.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відзначила, що "політичному насильству немає місця в демократії".

"Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", — написала фон дер Ляєн.

I am deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump’s campaign rally.



I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim.



Political violence has no place in a democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024

Високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель також засудив замах на Трампа під час передвиборчих перегонів, назвавши його «неприйнятним актом насильства».

"Шокований новинами про напад на Трампа, який я рішуче засуджую. Знову ми є свідками неприйнятного акту насильства проти політичних представників", - написав Боррель у соцмережі Х.

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що такі акти насильства загрожують демократії, а президент Франції Еммануель Макрон назвав замах на Трампа "трагедією для декмократій".

Замах на Дональда Трампа

13 липня під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія на кандидата в президенти США Дональда Трампа здійнили замах.

Стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.

Видання The New-York Post написало, що імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку.

Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані.

Після інциденту Трамп вилетів із Пенсильванії і приземлився в Нью-Джерсі, щоб провести ніч у своєму приватному гольф-клубі.