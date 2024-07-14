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Світові лідери засудили замах на Трампа

Урсула фон дер Ляєн, Олаф Шольц, Джо Байден, Емманюель Макрон шоковані інцидентом і побажали одужання Дональду Трампу.

Світові лідери засудили замах на Трампа
Фото: EPA/UPG

Після замаху на життя кандидата у президента США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, світові лідери розкритикували "політичне насильство".

Лідери та політики світових держав у мережі "Х" побажали "швидшого одужання" Дональду Трампу.

Президент США Джо Байден написав він радий почути, що Трампа доставили у безпечне і з ним все гаразд.

"Я молюся за нього, його сім'ю і всіх тих, хто був на мітингу, і чекаю подальшої інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. Такому насильству немає місця в Америці. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його", — написав Байден.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.

"Політичне насильство є абсолютно неприйнятним у демократії. Я рішуче засуджую напад на колишнього президента Дональда Трампа", - йдеться у дописі Мішеля.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відзначила, що "політичному насильству немає місця в демократії".

"Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", — написала фон дер Ляєн.

Високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель також засудив замах на Трампа під час передвиборчих перегонів, назвавши його «неприйнятним актом насильства».

"Шокований новинами про напад на Трампа, який я рішуче засуджую. Знову ми є свідками неприйнятного акту насильства проти політичних представників", - написав Боррель у соцмережі Х.

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що такі акти насильства загрожують демократії, а президент Франції Еммануель Макрон назвав замах на Трампа "трагедією для декмократій".

Замах на Дональда Трампа

  • 13 липня під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія на кандидата в президенти США Дональда Трампа здійнили замах.
  • Стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.
  • Видання The New-York Post написало, що імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку.
  • Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані.
  • Після інциденту Трамп вилетів із Пенсильванії і приземлився в Нью-Джерсі, щоб провести ніч у своєму приватному гольф-клубі.
  • Трамп надіслав своїм прихильникам короткий лист-звернення: "Я ніколи не здамся!"
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