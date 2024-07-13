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Суд виправдав експрем’єра Пакистану у справі про незаконний шлюб

Раніше Імара Хана і його дружину визнали винними в порушенні ісламського права через недотримання необхідного інтервалу між розлученнями Бушри Хан.

Суд виправдав експрем’єра Пакистану у справі про незаконний шлюб
Фото: EPA/UPG

Пакистанський суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана та його дружину за звинуваченнями в незаконному шлюбі.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на адвокатів подружжя.

Окружний і сесійний суд Ісламабаду “відкинув звинувачення” проти Хана, підтвердив речник його партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Однак хоча суд скасував вирок експрем'єру за незаконний шлюб, він залишається у в'язниці за звинуваченням у підбурюванні до масових заворушень. Цього тижня суд скасував його звільнення під заставу через звинувачення, що він підбурив своїх прихильників до заворушень у травні 2023 року.

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71-річного Хана і його дружину Бушру засудили в лютому до семи років позбавлення волі у справі про незаконний шлюб. Суд визнав їх винними в порушенні ісламського права через недотримання необхідного інтервалу між розлученням Бушри з попереднім чоловіком та її шлюбом з Ханом.

За кілька днів до виборів у лютому Хан отримав кілька судимостей. Засудження, на думку політика, були організовані, щоб запобігти його поверненню до влади. Наразі всі ці справи принаймні частково скасовано в апеляції.

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