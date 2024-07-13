Звинувачення проти Алека Болдуїна у вбивстві Галини Гатчінс знято

Судовий процес припинено через дії слідчих, які приховали важливі докази на користь актора.

Відомий актор Алек Болдуїн не опиниться за ґратами: суд у Нью-Мексико несподівано анулював звинувачення на його адресу щодо ненавмисного вбивства української операторки Галини Гатчінс.

Як пише The Guardian, справа навіть не дійшла до рішення присяжних через дії слідчих органів штату. Вони з незрозумілих причин приховали докази, які могли бути використані на користь актора.

Серед іншого йдеться про встановлення факту походження справжніх набоїв, які потрапили на знімальний майданчик фільму "Іржа": вважалося, що їх принесла реквізиторка, хоча насправді кулі було надіслано постачальником реквізиту.

Суддя Мері Марлоу заявила, що дії слідчих призвели до непоправної шкоди для кримінальної справи, і скасувала її. Рішення про зняття звинувачень Болдуїн та члени його родини зустріли сльозами щастя.