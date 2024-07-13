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Північна Корея назвала декларацію саміту НАТО "незаконним документом" і заявила про "рішучу протидію"

Члени-країни НАТО засудили експорт північнокорейської зброї до Росії.

Північна Корея назвала декларацію саміту НАТО "незаконним документом" і заявила про "рішучу протидію"
Фото: EPA/UPG

У КНДР відреагували на декларацію саміту НАТО, в якій засуджується передача північнокорейської зброї до Росії і назвали документ "незаконним". У заяві МЗС Північної Кореї зазначили про готовність посилити рішучу стратегічну протидію США і НАТО.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA з посилання на заяву речника МЗС КНДР.

"Декларація Вашингтонського саміту доводить, що США і НАТО становлять найсерйознішу загрозу глобальному миру та безпеці. МЗС КНДР рішуче засуджує та відкидає незаконний документ, який порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі", — йдеться у заяві.

У Пхеньяні "рішуче засудили та відкинули декларацію" і назвали її так званим "незаконним документом", яка "порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".

В МЗС КНДР повторили заяву, яка неодноразово звучала у Кремлі, що США і НАТО зруйнували безпекове середовище у Європі політикою розширення Альянсу на схід.

"Дії США до розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення середовища міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь. Перш ніж перекласти на інші країни відповідальність за погіршення безпеки в Європі та Атлантиці, США повинні будуть прояснити, хто постійно руйнував середовище безпеки в Європі протягом останніх десятиліть через безрозсудну політику НАТО щодо просування та розширення на схід", — заявили у КНДР.

"Ми попереджаємо, що стратегія глобалізації НАТО, якої дотримуються США, може створити небезпеку світової війни. Ситуація, що склалася, вимагає нової сили та способу протидії, щоб зірвати спробу США розширити військовий блок, що є невідкладним викликом міжнародному миру та стабільності. КНДР ніколи не пропустить такої серйозної загрози і ретельно стримуватиме агресію та війну за допомогою потужнішого рівня стратегічної протидії і захищатиме мир та безпеку в регіоні і решті світу", — йдеться у заяві.

За підсумками саміту НАТО члени-країни Альянсу засудили експорт КНДР артилерійських снарядів і балістичних ракет до Росії, який є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

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