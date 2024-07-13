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Чехія анонсувала 100 тисяч снарядів для України до кінця літа

Петр Павел заявив, що "Завдання – цього року поставити в Україну 500 тис. боєприпасів".

Чехія анонсувала 100 тисяч снарядів для України до кінця літа
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел анонсував швидке постачання боєприпасів в Україну. Зокрема, ідеться про передачу 50 тисяч боєприпасів вже цього та наступного місяця.

Про це повідомляє чеський суспільний мовник.

Як заявив президент Чехії, у липні та серпні в Україну має надійти 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року — від 80 до 100 тисяч на місяць.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський наприкінці червня повідомив, що перша партія чеських боєприпасів прибула до України. Тоді міністр оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів. 

"Завдання – цього року поставити в Україну 500 тис. боєприпасів", — ідеться у повідомленні.

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