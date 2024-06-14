Голова МЗС Чехії: перші партії боєприпасів уже прибувають в Україну

Мрав Чехії Ян Ліпавский заявив, що перші партії снарядів, які закупили у рамках чеської ініціативи, вже надходять і будуть надходити в Україну надалі.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу Чехія поставила через різні канали понад мільйон снарядів для України", – сказав Ліпавський.

Боєприпаси змогли закупити завдяки зусиллям країн, які підтримали чеську ініціативу та зобов’язалися профінансувати купівлю снарядів для України. Загалом йдеться про 20 країн.

"П’ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України, щоб вона могла по праву захищатися від російської агресії", - зазначив він.

На запитання про проблеми з фінансуванням з боку деяких країн, про які писало Bloomberg, Ліпавський відмовився надавати деталі, але сказав, що в цьому процесі "є виклик, а країнам варто перейти від обіцянок і співчуття до угоди та купівлі боєприпасів".

За його словами, про виконання домовленостей мають повідомляти самі країни. Наразі угоди завершують Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада.

"Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод", – зазначив Ліпавський.