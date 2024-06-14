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Фінляндія поскаржилася, що її повітряний простір порушили чотири військові літаки Росії

На їхній маршрут погода вплинути не могла, заявляють прикордонники.

Фінляндія поскаржилася, що її повітряний простір порушили чотири військові літаки Росії
Російський винищувач, фото ілюстративне
Фото: соцмережі окупантів

Цього тижня, 10 червня, прикордонна служба Фінляндії зафіксувала чотири військові літаки РФ, які порушили повітряний простір країни, передає Yle.

При цьому погодні умови були хорошими, тому вони не могли вплинути на вибір маршруту. 

Прикордонники кажуть, що російська авіація - два бомбардувальники і два винищувачі - пролетіла щонайбільше на 2,5 км фінською територією.

Спершу фінська сторона заявляла про один літак. Тепер каже про чотири.

Востаннє про схожий інцидент стало відомо у серпні 2022 року. Тоді два російські винищувачі увійшли до повітряного простору Фінляндії у Фінській затоці.

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