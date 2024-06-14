Чотири головні ліві партії Франції створили альянс для участі у позачергових виборах

Ліве об'єднання проводитиме кампанію на спільній платформі та висуватиме єдиного кандидата в кожному виборчому окрузі.

Чотири головні ліві партії Франції домовилися створити “Народний фронт” (НВ) для участі у позачергових виборах, проводити кампанію на спільній платформі та висувати єдиного кандидата в кожному виборчому окрузі, пише The Guardian.

Соціалістична партія (PS), зелені, комуністи та партія “Нескорена Франція” (LFI) на чолі з ультралівим, проросійським Жаном-Люком Меланшоном заявили, що досягли згоди після кількох днів важких переговорів і опублікують свій маніфест сьогодні пізніше.

Політики з альянсу додали, що узгоджена політика включає зниження пенсійного віку, який президент Еммануель Макрон підняв непопулярною реформою минулого року, прив’язку зарплат до інфляції та запровадження податку на багатство.

Опитування показують, що “Народний фронт” ‒ повторення ліво-зеленого альянсу NUPES (Новий народний екологічний та соціальний союз), сформованого для парламентських виборів у Франції 2022 року, ‒ навряд чи переможе ультраправе Національне об'єднання (RN) Марін Ле Пен, яке набирає близько 33% голосів.

Але об’єднання може отримати більше 25% голосів, що дасть йому більше ніж достатньо депутатів у 577-місцевих Національних зборах, щоб перешкодити центристській коаліції Макрона (яка, за прогнозами, втратить половину своїх депутатів) та RN, яка може подвоїти кількість своїх законодавців, сформувати стабільну більшість.