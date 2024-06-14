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Чотири головні ліві партії Франції створили альянс для участі у позачергових виборах

Ліве об'єднання проводитиме кампанію на спільній платформі та висуватиме єдиного кандидата в кожному виборчому окрузі.

Чотири головні ліві партії Франції створили альянс для участі у позачергових виборах
Голова лівої партії "Франція нескорена", проросійський політик Жан-Люк Меланшон
Фото: EPA/UPG

Чотири головні ліві партії Франції домовилися створити “Народний фронт” (НВ) для участі у позачергових виборах, проводити кампанію на спільній платформі та висувати єдиного кандидата в кожному виборчому окрузі, пише The Guardian.

Соціалістична партія (PS), зелені, комуністи та партія “Нескорена Франція” (LFI) на чолі з ультралівим, проросійським Жаном-Люком Меланшоном заявили, що досягли згоди після кількох днів важких переговорів і опублікують свій маніфест сьогодні пізніше.

Політики з альянсу додали, що узгоджена політика включає зниження пенсійного віку, який президент Еммануель Макрон підняв непопулярною реформою минулого року, прив’язку зарплат до інфляції та запровадження податку на багатство.

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Опитування показують, що “Народний фронт” ‒ повторення ліво-зеленого альянсу NUPES (Новий народний екологічний та соціальний союз), сформованого для парламентських виборів у Франції 2022 року, ‒ навряд чи переможе ультраправе Національне об'єднання (RN) Марін Ле Пен, яке набирає близько 33% голосів.

Але об’єднання може отримати більше 25% голосів, що дасть йому більше ніж достатньо депутатів у 577-місцевих Національних зборах, щоб перешкодити центристській коаліції Макрона (яка, за прогнозами, втратить половину своїх депутатів) та RN, яка може подвоїти кількість своїх законодавців, сформувати стабільну більшість. 

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