У кількох регіонах південноамериканської країни Чилі через потужні зливи та шторми оголосили "стан катастрофи", повідомляє Німецька хвиля.
Негода спричинила хаос на півдні та у центрі країни. Там дощило протягом останнього тижня.
Стихія забрала життя однієї людини.
У країні затопило дороги, у кількох житлових районах зійшли селеві потоки.
Пошкоджено понад 2000 будинків, 60 тисяч осель залишилися без електропостачання.
Одним з найбільш постраждалих регіонів стала столиця Сантьяго. Там зсуви грунту зруйнували десятки будинків, які вже були евакуйовані.
Щоб зменшити втрати, Міністерство освіти розпорядилося призупинити заняття в семи з 16 регіонів Чилі. Людей просять залишатися вдома.
- За добу у Києві випала більш ніж половина місячної норми опадів. Злива в українській столиці стала найбільшою за кількістю опадів за 30 років.