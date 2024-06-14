У кількох регіонах південноамериканської країни Чилі через потужні зливи та шторми оголосили "стан катастрофи", повідомляє Німецька хвиля.

Негода спричинила хаос на півдні та у центрі країни. Там дощило протягом останнього тижня.

Стихія забрала життя однієї людини.

У країні затопило дороги, у кількох житлових районах зійшли селеві потоки.

Пошкоджено понад 2000 будинків, 60 тисяч осель залишилися без електропостачання.

Одним з найбільш постраждалих регіонів стала столиця Сантьяго. Там зсуви грунту зруйнували десятки будинків, які вже були евакуйовані.

Щоб зменшити втрати, Міністерство освіти розпорядилося призупинити заняття в семи з 16 регіонів Чилі. Людей просять залишатися вдома.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG