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У Чилі арештували підозрюваних у причетності до лісових пожеж, у яких загинули понад 130 людей

Затримали пожежника-волонтера та чиновника.

У Чилі арештували підозрюваних у причетності до лісових пожеж, у яких загинули понад 130 людей
Фото: EPA/UPG

У Чилі прокуратура офіційно звинуватила пожежника-добровольця та чиновника лісового господарства у причетності до лісових пожеж, які охопили центральну частину країни торік у лютому. Жертвами вогню стали понад 130 людей, пише Reuters.

Підозрюваними є волонтер-пожежник Франсіско Ігнасіо Мондака, а також Франциско Пінто ‒ чиновника Національної корпорації лісового господарства Чилі (CONAF), частини міністерства сільського господарства, яка відповідає за запобігання лісовим пожежам.

Прокуратура Вальпараїсо, прибережного міста поблизу районів, які найбільше постраждали від пожеж, повідомила, що обидва підозрюваних перебувають під вартою.

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Влада стверджує, що пожежник реалізував змову, а ініціатором був чиновник.

Прокурори заявили, що мають доступ до доказів того, що обидва чоловіки діяли навмисно, і що вони знали про оптимальні погодні умови для початку пожеж.

Чиновники виявили, що в кожному з чотирьох місць, де вперше спалахнули пожежі 2 лютого, пристрої, зроблені з сигарет і сірників

Суддя дав владі шість місяців на завершення розслідування.

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