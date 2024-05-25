У Вишгородському районі на Київщині локалізовано пожежу в природній екосистемі, повідомляє ДСНС.

Ліквідація пожежі триває.

На даний час ситуація контрольована. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками.

Не допущено розповсюдження вогню на лінії електропередач.

На місці працюють підрозділи ДСНС та працівники лісгоспу.

Раніше киян попередили про погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі. Задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах столиці.