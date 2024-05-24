Судитимуть наркоторговців, які розвозили кокаїн, видаючи із себе військових

Під час комендантської години торговці одягали камуфляж і демонстрували "липові" довідки на блокпостах.

У Києві повідомили про підозри чотирьом наркоторговцям, які розвозили по столиці кокаїн, удаючи із себе військових.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

В період з лютого по травень 2024 року наркодилери приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.

Фото: Київська міська прокуратура Наркоторговці показували липові довідки

За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам канабіс.

В ході санкціонованих обшуків вилучено наркотики, гроші, отримані внаслідок продажу наркотиків, чорнові записи та документи.

Фото: Київська міська прокуратура Вилучені наркотики у затриманих

Фото: Київська міська прокуратура Затриманий наркодилер

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 4 особам у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну на території міста Києва (ч. 2 ст. 307 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На початку квітня Національна поліція знешкодила масштабну наркомережу. Поліцейські провели спецоперацію на території 19 регіонів України та затримали 26 наркодилерів.