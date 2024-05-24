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На Закарпатті жінка поширювала російські фейки про "продаж російськомовних дітей" та "біолабораторії" в Україні

Наразі їй повідомили про підозру.

На Закарпатті жінка поширювала російські фейки про "продаж російськомовних дітей" та "біолабораторії" в Україні
Фото: Закарпатська прокуратура

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури жительці Берегова повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Росії проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Встановлено, що підозрювана на своїй сторінці у одній із соціальних мереж поширювала публікації провокативного змісту, здійснюючи психологічний вплив на необмежене коло читачів", - йдеться в повідомленні.

Жінка розповсюджувала російські фейки щодо "біолабораторій із виготовлення біологічної зброї" та "мережі продажу російськомовних дітей", які нібито і призвели до необхідності розпочати війну. Також закарпатка публікувала відео, у яких містилися звинувачення, що мирне населення Маріуполя розстрілювали українські військові.

Експертиза підтвердила наявність у постах жінки складу злочину.

Незодавно ГУР Міноборони попереджав, що із загостренням обстановки на фронті ворог посилює інформаційно-психологічні операції.

Фейки про "біолабораторії" в Україні поширюють російські пропагандисти вже давно. Займаються цим не лише так звані ЗМІ, а й представники влади. Так, у березні 2022 року в Міоноборони РФ заявили, що в Україні в них нібито проводили досліди з коронавірусом кажанів.

Крім того, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що біологічна зброя, яку створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою.

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