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На Харківщині власник АЗС забезпечував паливом армію РФ та окупаційну "верхівку"

58-річний місцевий мешканець співпрацював із окупантами майже від початку вторгнення.

На Харківщині власник АЗС забезпечував паливом армію РФ та окупаційну "верхівку"
Затриманий зрадник на Харківщині
Фото: Харківська обалсна прокуратура

У Харківській області повідомили про підозру 58-річному підприємцю із селища Шевченкове Купʼянського району, який  забезпечував паливом армію РФ та окупаційну "верхівку". У с. Огурцівка на Купʼянщині у чоловіка була власна АЗС. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 58-річному громадянину за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", –зазначили прокурори.

Як йдеться у повідомленні, підозрюваний, починаючи з березня 2022 року, коли район був під контролем російських військ, добровільно допомагав ворогу.

Він регулярно передавав російським загарбникам паливо, а також талони на пальне, які давали їм змогу безперешкодно заправляти військову техніку і службовий автотранспорт на його АЗС. Також він надавав паливо і представникам нової "влади" у районі. 

Крім того, в окупаційній "податковій" ворожий поплічник оформив "патент" на торгівлю паливом та взяв на себе зобов'язання зі сплати податків до бюджету Росії.

Після деокупацїї ЗСУ Харківського регіону підприємець залишився у селищі Шевченкове та робив вигляд, ніби ніколи не співпрацював з ворогом. Він удавав із себе добропорядного підприємця та регулярно брав участь у державних закупівлях.

"Проте залишитись непоміченим правоохоронцями у нього не вийшло: фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України", – повідомили у прокуратурі.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, обравши підозрюваному  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У квітні затримали ще одного ворожого поплічника, який тривалий час переховувався від правосуддя на Харківщині. 46-річний безробітний із селища Козача Лопань у період окупації став "помічником" місцевого гауляйтера та допомагав росіянам мародерити і викрадати людей.

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