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На Нікопольщині вранці внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Також пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто.

На Нікопольщині вранці внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення
Фото: Телеграм / Сергій Лисак

На Нікопольщині внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Друга поспіль ніч в області минула тихо. У всіх містах, селах та селищах – без атак. Втім, вже із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду”, – написав Сергій Лисак.

За попередніми даними, двоє постраждалих. Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто.

Яких ще збитків завдали окупанти, зараз уточнюється.

Вранці речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив, що протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, провела 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню).

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