Через російську агресію у Запорізькій області загинув чоловік

У Запорізькій області через російську агресію загинув чоловік

Через російську атаку по Пологівському району Запорізької області загинув чоловік. Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впробовж доби ворог завдав 4 авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю.

130 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.

219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ, вкотре опинилася на межі блекауту через аварійну ситуацію. Там відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка сполучає окуповану російськими військами, Запорізьку АЕС з енергетичною системою України.