Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську агресію у Запорізькій області загинув чоловік

У Запорізькій області через російську агресію загинув чоловік

Через російську агресію у Запорізькій області загинув чоловік
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Через російську атаку по Пологівському району Запорізької області загинув чоловік. Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впробовж доби ворог завдав 4 авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю.

130 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 

219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська. 

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ, вкотре опинилася на межі блекауту через аварійну ситуацію. Там відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка сполучає окуповану російськими військами, Запорізьку АЕС з енергетичною системою України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies