У Середземному морі присутній один носій "Калібрів" залпом до 16 ракет

Один ворожий корабель присутній у Чорному морі.

Росія тримає один корабель-носій "Калібрів" у Середземному морі. Загальний залп складає 16 ракет.

Про це повідомили у ВМС.

Загалом станом на 07:00 24 травня в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, а в в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС Кількість ворожих кораблів

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – наголосили у ВМС.