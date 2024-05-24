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У Середземному морі присутній один носій "Калібрів" залпом до 16 ракет

Один ворожий корабель присутній у Чорному морі.

У Середземному морі присутній один носій "Калібрів" залпом до 16 ракет
Фото ілюстративне
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає один корабель-носій "Калібрів" у Середземному морі. Загальний залп складає 16 ракет.

Про це повідомили у ВМС.

Загалом станом на 07:00 24 травня в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, а в в Азовському морі  ворожі кораблі відсутні. 

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – наголосили у ВМС. 

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