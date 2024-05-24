У Середземному морі присутній один носій "Калібрів" залпом до 16 ракет

Росія тримає один корабель-носій "Калібрів" у Середземному морі. Загальний залп складає 16 ракет.
Про це повідомили у ВМС.
Загалом станом на 07:00 24 травня в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, а в в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – наголосили у ВМС.
- У ніч на 19 травня Збройні сили уразили російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800. Він не встиг випустити жодної ракети.
- Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму, однак не відомо, чи справді угруповання російських кораблів відсутнє у Чорному морі.