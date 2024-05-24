Росіяни знову завдали ударів по Харкову, - Терехов

Станом на зараз минулося без постраждалих.

Росіяни знову завдали ударів по Харкову (архівне фото)

Ввечері 23 травня російські окупаційні війська знову завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани”, - написав Терехов.

Він уточнив, що станом на зараз минулося без постраждалих.