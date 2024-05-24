Росіяни знову завдали ударів по Харкову, - Терехов

Ввечері 23 травня російські окупаційні війська знову завдали ударів по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани”, - написав Терехов.
Він уточнив, що станом на зараз минулося без постраждалих.
- 24-го травня, у Харкові оголосили День жалоби у знак скорботи за загиблими мирними жителями міста.
- 23 травня Росія масовано атакувала Харків та область. Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях. Внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 20 поранені.