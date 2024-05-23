У лікарні померла дитина, яка постраждала через ракетний удар Росії по Одесі 29 квітня

Дитині було всього 4 роки.

Сьогодні у лікарні померла 4-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього", – ідеться у повідомленні Кіпера.

Увечері 29 квітня російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранені щонайменше 32 людей, семеро загинули. Також помер ще один чоловік – від інсульту після атаки.