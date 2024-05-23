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На Запорізькому напрямку загинув тренер із футболу Василь Смолієвський

За час служби він отримав декілька важких контузій, але після лікування повертався у стрій.

На Запорізькому напрямку обірвалося життя тренера з футболу Василя Смолієвського.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Спортивний комітет України.

Смолієвський - випускник кафедри футболу Національного університету фізичного виховання і спорту України. У довоєнний час він працював тренером у Бориспільській ДЮСШ. 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Смолієвський добровільно вступив до лав ЗСУ, служив гранатометником. За час служби отримав декілька важких контузій, але після лікування повертався у стрій.

Життя бійця обірвалося у Запорізькій області у мінометному бою. 

У травні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Смолієвського нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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