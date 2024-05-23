Завтра по всій Україні впродовж доби діятимуть графіки відключень, – "Укренерго"

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти весь день як для промислових, так і для побутових споживачів.

Завтра, 24 травня, по всій Україні для промислових і побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж доби з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься. Причиною відключень є дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що "заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", – зазначили в "Укренерго".