Завтра по всій Україні впродовж доби діятимуть графіки відключень, – "Укренерго"

Завтра, 24 травня, по всій Україні для промислових і побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж доби з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься. Причиною відключень є дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що "заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", – зазначили в "Укренерго".
- З кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.
- Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості. А з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж кількох місяців.