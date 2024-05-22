Завтра відключення світла діятимуть упродовж всього дня по всій Україні

Завтра, 23 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

В Укренерго пояснили, що причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Сьогодні енергетики анонсували обмеження споживання електроенергії з 18:00, згодом початок відключень спочатку відклали до 20:00, а пізніше – наблизили до 19:00.

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