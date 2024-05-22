Завтра відключення світла діятимуть упродовж всього дня по всій Україні

Завтра, 23 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
В Укренерго пояснили, що причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
Сьогодні енергетики анонсували обмеження споживання електроенергії з 18:00, згодом початок відключень спочатку відклали до 20:00, а пізніше – наблизили до 19:00.
Чому відключають світло
- З кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.
- Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості. А з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж кількох місяців.