Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Два роки окупації

Два роки повної окупації. Досі складно емоційно повертатися, згадувати. Знову відчувати той біль, коли бачиш, як наші останні Герої покидають територію Азовсталі. Великий нескінченний біль.

86 днів неймовірно Великої оборони Маріуполя. Непомірною ціною десятків тисяч життів цивільних, тисяч військових та сотні тисяч назавжди скалічених душ. Мене часто питають, що для мене два роки окупації? Для нас? Два роки ми намагаємось знайти своїх людей. Дізнатися правду, скільки насправді вбили росіяни. Кого з наших сусідів, друзів, знайомих, які зникли, вже поховано в ровах масових поховань.

Фото: EPA/UPG

Два роки ми живемо цією надією, що зникла людина знайдеться дивним чином. Виявиться, що вона в полоні. Що в неї амнезія. Та будь що, але жива. Два роки ми не можемо потрапити на могили своїх предків. Так, проблеми житла, роботи, майна – все це тут. Але ми не можемо поїхати та віддати шану своїм за християнською традицією. 

Для активних українців це ще й неможливість сказати вголос прізвища друзів, які в полоні. Спитати про долю заарештованих цивільних під час фільтрації. Тому що це відразу змінить статус полонених та значно ускладнить їм життя. Ось що таке для нас два роки окупації. Мовчазний біль, надія та лють. 

Так само ті, хто за лінією фронту. Там, в окупації. Два роки вони не можуть підняти голову без страху. Вони не ставлять українську в налаштуваннях телефону. Говорять натяками, де в кожному “у мене все добре” ти чуєш інше. Правду. Нас розділяють кілометри та фронт. Але ми єдині в головному. Досі. 

Два роки і нашого міста поки що більше немає. Ми не впізнаємо його. Ні ті, хто – тут. Ні ті, хто – там. Це не наш Маріуполь у всіх сенсах. Але, головне, що він – не їхній. І це відчуття одночасно чужого для всіх, але рідного для нас – ось що дозволяє далі боротися. Разом для одного. Повернути та повернутись. Попри все.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , радник міського голови Маріуполя
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies