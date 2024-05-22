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Генштаб: ситуація залишається напруженою на Куп'янському і Покровському напрямках

На Куп'янському напрямку ситуація складна. Бойові зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. 

Генштаб: ситуація залишається напруженою на Куп'янському і Покровському напрямках
мінометний обстріл
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує вести штурмові дії в основному на Куп’янському та Покровському напрямках. Там впродовж двох годин – 24 бойові зіткнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ситація на семи ділянках фронті складна, на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. 

На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена - на цей час вже маємо 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. Підтверджені загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та  автомобільної техніки. 

На Лиманському напрямку точиться один бій, ще пʼять ворожих атак сьогодні вже відбито. 

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського. Ще шість атак вже відбито. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до десяти. Окупанти вже втратили 81 особу пораненими та вбитими. Знищено  російський танк, ще два – пошкоджено.

На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки загарбників у районі села Кринки.

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