Будьте уважними і не лякайтесь звуків грому: киян попередили про грозу

Вона може утриматися до кінця доби.

У Києві з 17 години очікується гроза. Про це попередили в КМВА.

Гроза може тривати до кінця доби. Киян закликали бути уважним та обережними.

"Не лякайтеся звуків грому. При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!" – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

КМДА порадила під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.