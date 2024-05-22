Будьте уважними і не лякайтесь звуків грому: киян попередили про грозу

У Києві з 17 години очікується гроза. Про це попередили в КМВА.
Гроза може тривати до кінця доби. Киян закликали бути уважним та обережними.
"Не лякайтеся звуків грому. При оголошені повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!" – йдеться у повідомленні.
КМДА порадила під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.