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У Києві зняли рекламу психологічної підтримки фонду Яніни Соколової через неоднозначні гасла

Соколова визнала помилку.

У Києві зняли рекламу гарячої лінії психологічної підтримки "Варто жити" фонду Яніни Соколової.

Як повідомило управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама", ця реклама не є соціальною, запитів на її розміщення до комунального підприємства не надходило, та й саме КП не сприяло у її розміщенні.

Таку реакцію викликала хвиля обурення українців у соцмережах через неоднозначні заклики на сітілайтах. Тут великим шрифтом надрукували написи "З депресії не вийти", "Буде лише гірше", "Життя не має сенсу". І лише збоку дрібними літерами додали заклик "Мучать такі думки? Дзвони" та номер гарячої лінії.

Реклама гарячої лінії психологічної підтримки &quot;Варто жити&quot; фонду Яніни Соколової
Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама"
Реклама гарячої лінії психологічної підтримки "Варто жити" фонду Яніни Соколової

Управління КМДА заявило, що не може втручатися у зміст реклами, бо дає дозвіл лише на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення. 

"Хоча ми не маємо повноважень втручатися у зміст реклами, проте ми не могли залишитись осторонь ситуації і звернулися до оператора стосовно сумнівних сюжетів. Провокативна реклама вже знята з вулиць міста. Звертаємо увагу, що саме замовник несе відповідальність за інформаційне наповнення реклами", - повідомили у комунальному підприємстві.

Занепокоєння щодо наслідків таких рекламних гасел висловила, зокрема, керівниця з комунікацій моніторингового сервісу "Опендатабот" Дарина Даниленко. Вона вважає, що "якщо цей меседж потрапить цільовій аудиторії, то її дії будуть прямопротилежними до того, що написано маленькими буквами". 

Яніна Соколова на своїй фейсбук-сторінці оприлюднила допис, у якому визнала помилку і закликала надіслати пропозиції, аби заклик спонукав людей звертатися до психологів.

"Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я. Я її затвердила після пропозицій рекламної агенції McCann Kyiv.Тому прошу персональне вибачення у всіх, в кого наша ідея викликала зворотню від бажаного реакцію", - написала журналістка.

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