Уражений ЗСУ російський ракетоносій "Циклон" не встиг випустити жодної ракети, – Плетенчук

Новенький ракетоносій рік простояв у Севастополі і не встиг закінчити випробування.

Уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі російський ракетоносій "Циклон" був новим і не встиг закінчити випробування.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

"Планувалося 5 нових кораблів увести до складу Чорноморського флоту РФ. Фактично, це був перший з п'яти. ...Корабель був новим, він не встиг закінчити випробування, бо жодної крилатої ракети не випустив. Тобто корабель, який був рік у строю, не відстрілявся", – зазначив Плетенчук.

За словами речника, в акваторії Чорного моря наразі немає жодного корабля проєкту, до якого належить "Циклон".

"Ракетоносій "Аскольд" раніше знищили Повітряні сили ЗСУ. Ще два кораблі – "Амур" і "Туча" – перебували в акваторії Чорного моря, але, вони були змушені залишити її, тож через Ростов пішли на Каспій проводити добудову та випробування", – розповів Плетенчук.

А п'ятий корабель цього проєкту, за його словами, зараз добудовується у Таганрозі.