Уражений ЗСУ російський ракетоносій "Циклон" не встиг випустити жодної ракети, – Плетенчук

Уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі російський ракетоносій "Циклон" був новим і не встиг закінчити випробування.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.
"Планувалося 5 нових кораблів увести до складу Чорноморського флоту РФ. Фактично, це був перший з п'яти. ...Корабель був новим, він не встиг закінчити випробування, бо жодної крилатої ракети не випустив. Тобто корабель, який був рік у строю, не відстрілявся", – зазначив Плетенчук.
За словами речника, в акваторії Чорного моря наразі немає жодного корабля проєкту, до якого належить "Циклон".
"Ракетоносій "Аскольд" раніше знищили Повітряні сили ЗСУ. Ще два кораблі – "Амур" і "Туча" – перебували в акваторії Чорного моря, але, вони були змушені залишити її, тож через Ростов пішли на Каспій проводити добудову та випробування", – розповів Плетенчук.
А п'ятий корабель цього проєкту, за його словами, зараз добудовується у Таганрозі.