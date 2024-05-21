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Сили спецоперацій за три тижні знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук"

Чотири зенітно-ракетні комплекси окупантів були уражені упродовж трьох тижнів.

Сили спецоперацій за три тижні знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук"
ЗРК 'Бук-М1'
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Упродовж трьох тижнів оператори 3-го окремого полку Сил спецоперацій знищили чотири, тобто пів дивізіону, зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян. 

Про це ідеться на Telegram-каналі ССО.

"Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня", – ідеться у повідомленні. 

Четвертий "Бук" воїни ССО знищили нещодавно, ппід час розвідувальних дій. Оператори 3-го окремого полку ССО оперативно нанесли вогневе ураження ударним дроном. 

"Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза", – розповіли у Силах спецоперацій.  

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