Чотири зенітно-ракетні комплекси окупантів були уражені упродовж трьох тижнів.

Упродовж трьох тижнів оператори 3-го окремого полку Сил спецоперацій знищили чотири, тобто пів дивізіону, зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян.

Про це ідеться на Telegram-каналі ССО.

"Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня", – ідеться у повідомленні.

Четвертий "Бук" воїни ССО знищили нещодавно, ппід час розвідувальних дій. Оператори 3-го окремого полку ССО оперативно нанесли вогневе ураження ударним дроном.

"Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза", – розповіли у Силах спецоперацій.