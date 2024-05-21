Упродовж трьох тижнів оператори 3-го окремого полку Сил спецоперацій знищили чотири, тобто пів дивізіону, зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян.
Про це ідеться на Telegram-каналі ССО.
"Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня", – ідеться у повідомленні.
Четвертий "Бук" воїни ССО знищили нещодавно, ппід час розвідувальних дій. Оператори 3-го окремого полку ССО оперативно нанесли вогневе ураження ударним дроном.
"Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза", – розповіли у Силах спецоперацій.