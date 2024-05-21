Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
У Міноборони пояснили, як змінити статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+"
У Міноборони пояснили, як змінити статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+"
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Перекидання підрозділів між операційними напрямками на Харківщині свідчить про значні втрати РФ, – експерт

Наявним складом військ угруповання противника «Север» виконати оперативне завдання відразу не вдалося.

Перекидання підрозділів між операційними напрямками на Харківщині свідчить про значні втрати РФ, – експерт
Російська армія
Фото: EPA/UPG

Перекидання окремих підрозділів між операційними напрямками на Харківщині свідчить про значні втрати ворога принаймні на одному з них.

Про це пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в матеріалі для LB.ua.

Як зазначає автор, “якщо прикласти лінійку від Вовчанська до Куп’янська через Великий Бурлук, то вимальовується цікавий оперативний задум ворога – пройти з боями 80 км і вийти в тил угрупованню «Хортиця», адже захопити Синьківку й подолати 8 км чомусь не виходить уже більш ніж рік. Під Синьківкою, до речі, товчуться з великими збитками для себе 25-та й 138-ма ОМСБр 6-ї армії, 7-й ОМСП 11-го корпусу. І підрозділи тих самих 25-ї та 138-ї штурмують Вовчанськ, а штурмові роти 7-го полку – село Липці”. 

Отже, стверджує експерт, наявним складом військ угруповання противника «Север» виконати оперативне завдання відразу не вдалося; перекидання окремих підрозділів між операційними напрямками свідчить про значні втрати ворога принаймні на одному з них.

За словами Кевлюка, “припущення і ГУР, і хлопців з групи «Інформаційний спротив» про недостатній рівень боєздатності нещодавно сформованих військ 44-го корпусу, низьку боєздатність військ 11-го корпусу, які не відновилися після попередніх боїв, слушне. Додамо сюди також проблему генерала Лапіна, командувача УВ противника «Север», з логістикою тактичних груп на півночі Харківської області й посиленням їх бронетехнікою”.

Експерт стверджує: “щоб пройти з боями 80 км з пункту В до пункту К угрупованню, котре поки що застрягло у Вовчанську, треба мати десь дивізію вільних багнетів”.

При цьому, “взяти десяток тисяч людей ворогу очевидно ніде, тому він повернеться до своєї національної розваги в латану-перелатану свитину – смикати війська з інших, менш напружених ділянок фронту”. 

Детальніше про перебіг подій на фронті читайте в матеріалі LB.ua “Що відбувається на найважливіших ділянках фронту”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies