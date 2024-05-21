Перекидання підрозділів між операційними напрямками на Харківщині свідчить про значні втрати РФ, – експерт

Перекидання окремих підрозділів між операційними напрямками на Харківщині свідчить про значні втрати ворога принаймні на одному з них.

Про це пише експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в матеріалі для LB.ua.

Як зазначає автор, “якщо прикласти лінійку від Вовчанська до Куп’янська через Великий Бурлук, то вимальовується цікавий оперативний задум ворога – пройти з боями 80 км і вийти в тил угрупованню «Хортиця», адже захопити Синьківку й подолати 8 км чомусь не виходить уже більш ніж рік. Під Синьківкою, до речі, товчуться з великими збитками для себе 25-та й 138-ма ОМСБр 6-ї армії, 7-й ОМСП 11-го корпусу. І підрозділи тих самих 25-ї та 138-ї штурмують Вовчанськ, а штурмові роти 7-го полку – село Липці”.

Отже, стверджує експерт, наявним складом військ угруповання противника «Север» виконати оперативне завдання відразу не вдалося; перекидання окремих підрозділів між операційними напрямками свідчить про значні втрати ворога принаймні на одному з них.

За словами Кевлюка, “припущення і ГУР, і хлопців з групи «Інформаційний спротив» про недостатній рівень боєздатності нещодавно сформованих військ 44-го корпусу, низьку боєздатність військ 11-го корпусу, які не відновилися після попередніх боїв, слушне. Додамо сюди також проблему генерала Лапіна, командувача УВ противника «Север», з логістикою тактичних груп на півночі Харківської області й посиленням їх бронетехнікою”.

Експерт стверджує: “щоб пройти з боями 80 км з пункту В до пункту К угрупованню, котре поки що застрягло у Вовчанську, треба мати десь дивізію вільних багнетів”.

При цьому, “взяти десяток тисяч людей ворогу очевидно ніде, тому він повернеться до своєї національної розваги в латану-перелатану свитину – смикати війська з інших, менш напружених ділянок фронту”.

Детальніше про перебіг подій на фронті читайте в матеріалі LB.ua “Що відбувається на найважливіших ділянках фронту”.