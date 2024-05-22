В учнів базової школи падає успішність з більшості предметів

Але це не стосується алгебри і геометрії, української історії та іноземної мови.

Результати навчання українських учнів та учениць початкових класів погіршилися з деяких дисциплін. Йдеться про іноземну мову, українську мову, математику, літературне читання.

Результати з вивчення мистецтва, дизайну та технологій і фізкультури не змінилися. Про це йдеться у дослідженні Державної служби якості освіти України.

Вплив на результат навчання мали втрати в освітньому процесі: зміна форми здобуття освіти, переведення закладів з очного на дистанційне та змішане навчання, нестабільні умови організації процесу (тривоги, відключення електроенергії, перебої з Інтернетом).

Про погіршення результатів навчання з іноземної мови повідомили 37% вчителів у селах і 36% у містах, з української мови – 35% і в містах, і в селах, 34% – з математики і в містах, і в селах, 32% – з літературного читання для сіл і 35% для міст.

Водночас і в містах, і в селах знизилася кількість вчителів, які вважають, що результати навчання погіршилися практично з усіх предметів.

Фото: Державна служба якості освіти Результати опитування вчителів

Вчителі базової школи переважно вважають, що результати навчання в їхніх учнів погіршилися фактично з усіх предметів, окрім алгебри та геометрії, іноземної мови, історії України. Порівняно з минулим роком зросла кількість вчителів у містах, які повідомили про погіршення навчання з української мови та літератури, фізики, хімії, географії та біології.

У селах же більшість вчителів впевнені в покращенні або незмінності результатів. На 22% більше вчителів вказали на покращення з зарубіжної літератури, на 20% – фізики та хімії, на 18% – з іноземної мови, на 15% – з біології.

Також порівняно з минулим роком зменшилася кількість вчителів базової школи в селах, які повідомили про погіршення результатів навчання з іноземної мови, математики, фізики, історії України, української літератури і географії.

Фото: Державна служба оцінювання якості освіти Результати опитування вчителів

Участь у дослідженні взяли 118 шкіл з усіх областей.